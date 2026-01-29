Australian Open 2026 | semifinale Sinner-Djokovic in diretta su Nove

Domani mattina, gli appassionati di tennis potranno seguire in diretta su Nove la semifinale degli Australian Open tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. L’incontro si terrà a Melbourne Park e comincerà alle 9. I tifosi italiani avranno così la possibilità di vedere il loro talento sfidare il campione serbo senza dover ricorrere a pay TV o streaming a pagamento.

La semifinale degli Australian Open 2026 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic sarà trasmessa in chiaro sul canale Nove domani, venerdì 30 gennaio, a partire dalle ore 9, direttamente da Melbourne Park, teatro del primo Slam dell’anno. Il percorso di Sinner e il confronto con Djokovic. Per Sinner si tratta della sesta semifinale consecutiva in uno Slam e della terza a Melbourne, dove l’azzurro difende il titolo conquistato lo scorso anno. Il bilancio degli scontri diretti con Djokovic è favorevole a Sinner negli ultimi cinque incontri, tra Coppa Davis 2023, semifinali agli Australian Open 2024, finale a Shanghai e le partite giocate l’anno scorso a Roland Garros e Wimbledon. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

