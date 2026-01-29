Australian Open 2026 | semifinale Sinner-Djokovic in diretta su Nove
Domani mattina, gli appassionati di tennis potranno seguire in diretta su Nove la semifinale degli Australian Open tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. L’incontro si terrà a Melbourne Park e comincerà alle 9. I tifosi italiani avranno così la possibilità di vedere il loro talento sfidare il campione serbo senza dover ricorrere a pay TV o streaming a pagamento.
La semifinale degli Australian Open 2026 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic sarà trasmessa in chiaro sul canale Nove domani, venerdì 30 gennaio, a partire dalle ore 9, direttamente da Melbourne Park, teatro del primo Slam dell’anno. Il percorso di Sinner e il confronto con Djokovic. Per Sinner si tratta della sesta semifinale consecutiva in uno Slam e della terza a Melbourne, dove l’azzurro difende il titolo conquistato lo scorso anno. Il bilancio degli scontri diretti con Djokovic è favorevole a Sinner negli ultimi cinque incontri, tra Coppa Davis 2023, semifinali agli Australian Open 2024, finale a Shanghai e le partite giocate l’anno scorso a Roland Garros e Wimbledon. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Approfondimenti su Australian Open
Australian Open 2026, la semifinale Sinner-Djokovic in diretta sul Nove
La semifinale degli Australian Open 2026 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic sarà trasmessa in diretta sul Nove domani mattina.
Australian Open 2026, la semifinale Sinner vs Djokovic domani in chiaro su NOVE
Domani mattina alle 9, in diretta da Melbourne Park, si gioca la semifinale dell’Australian Open tra Jannik Sinner e Novak Djokovic.
Australian Open 2026, seguire Sinner diventa un’impresa: ecco perché
Ultime notizie su Australian Open
Argomenti discussi: Jannik Sinner - Novak Djokovic all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la semifinale · Tennis ATP; Semifinali femminili: il programma di giovedì; Tien può aspettare: Zverev lascia per strada un set, ma va in semifinale; Scontro di generazioni: Sinner?Djokovic e Alcaraz?Zverev in semifinale per un posto nella Storia.
Sinner-Djokovic agli Australian Open 2026, orari e dove vederla in tv in chiaroJannik Sinner e Novak Djokovic si affrontano in semifinale agli Australian Open 2026. Il match, in programma venerdì 30 gennaio alle 9.30 (ora italiana), ... lapresse.it
Quando Sinner-Djokovic e Alcaraz-Zverev, Australian Open 2026: orari semifinali, tv, streamingNel tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis sarà tempo di semifinali venerdì 30 gennaio, quando si disputeranno entrambi i ... oasport.it
Coco Gauff contro il «Grande Fratello» degli Australian Open che segue i tennisti ovunque x.com
La semifinale che stiamo aspettando @janniksin @djokernole all’Australian Open Domani alle 9:00 sul Nove e in streaming su @hbomaxitalia facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.