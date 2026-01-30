Questa notte gli ottavi di finale agli Australian Open sono ancora aperti. Alcaraz e Zverev si sono sfidati fino al quinto set, con lo spagnolo che non sembrava al massimo. Ora tocca a Sinner e Djokovic, pronti a scendere in campo nei prossimi match. La tensione resta alta e il pubblico segue con attenzione ogni scambio.

Continua l’ottimo rendimento al servizio di Zverev, che tiene a 15 e sale 0-2. Continua il momento positivo di Alexander Zverev: break anche all’inizio di questo quinto set. La partita ha preso un’altra piega: adesso è il tedesco il favorito per andare in finale. Carlos Alcaraz e Alexander Zverev sono in campo da oltre 4 ore nella prima semifinale degli Australian Open sulla Rod Laver Arena. Appena iniziato il quinto set del match. Lo spagnolo aveva vinto i primi due set, poi ha avuto i crampi nel terzo (perso al tie break) e ha perso anche il quarto nonostante sembri in ripresa. Washington, 29 gen. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Australian Open, Alcaraz e Zverev al quinto set (con lo spagnolo che non sta benissimo): poi toccherà a Sinner e Djokovic – La diretta

Alcaraz si ferma durante il terzo set all'Australian Open, vomita e perde il ritmo contro Zverev.

Dopo aver vinto il primo set 6-4, Alcaraz si prende il vantaggio nel match degli Australian Open 2026.

