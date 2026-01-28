Quando Sinner-Djokovic e Alcaraz-Zverev Australian Open 2026 | orari semifinali tv streaming

Venerdì 30 gennaio gli appassionati di tennis potranno seguire due semifinali degli Australian Open 2026. Sinner affronterà Djokovic nel match diurna, mentre Alcaraz sfiderà Zverev in quella serale. Entrambi gli incontri sono attesi come grandi sfide, con i giocatori pronti a dare il massimo per conquistare la finale. Le partite saranno trasmesse in diretta e si potranno seguire anche in streaming.

Nel tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis sarà tempo di semifinali venerdì 30 gennaio, quando si disputeranno entrambi i match del penultimo atto, uno nella sessione diurna e l’altro in quella serale. I due match andranno in scena certamente sulla Rod Laver Arena, ma l’ ordine di gioco verrà svelato soltanto domani: l’incontro della sessione diurna andrà in scena non prima delle 4.30 ora italiana, mentre quello previsto nella serale si terrà non prima delle 9.30 ora italiana. La diretta tv del match delle semifinali degli Australian Open 2026 di tennis non sarà fruibile in chiaro, mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su Eurosport 1 HD, discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels, infine la Diretta Live testuale degli incontri sarà assicurata da OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

Venerdì 30 gennaio si giocano le semifinali degli Australian Open 2026.

Il sorteggio degli Australian Open 2026 ha definito i percorsi dei principali favoriti del torneo.

