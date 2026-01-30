Sinner-Djokovic semifinale Australian Open alle 9.30 In corso Alcaraz-Zverev Carlos ha i crampi

Alle 9.30 si gioca la semifinale degli Australian Open tra Sinner e Djokovic. Sinner ha vinto tutte le ultime cinque sfide contro il serbo, inclusa la semifinale di quest’anno. Djokovic è arrivato in semifinale dopo il ritiro di Musetti, che aveva vinto i primi due set. In campo, invece, Alcaraz sta affrontando Zverev, ma il tennista spagnolo ha i crampi e fatica a muoversi.

È diventata una non partita, Alcaraz a forte rischio La Rod Laver Arena prova a incoraggiare il n. 1 del mondo, ma il momento è drammatico. Sempre dolorante Alcaraz Pur camminando e non riuscendo a spostarsi, Alcaraz in risposta scappa sullo 0-30 e Zverev mostra segni di impazienza. Nonostante questo con un ace e con qualche colpo angolato il tedesco aggancia il tiebreak, che rischia di diventare un calvario per Carlos. Nonostante le difficoltà evidenti, Carlos riesce a tenere il turno di battuta ai 15, complici risposte non efficienti del tedesco, che sui servizi lenti avrebbe dovuto approfittarne. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

La decima giornata al Melbourne Park ha visto alcune delle principali sfide degli Australian Open, con Zverev che si qualifica per la terza semifinale consecutiva e Sabalenka che domina Jovic.

