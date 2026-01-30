LIVE Sinner-Djokovic 6-3 3-6 6-4 4-6 3-4 Australian Open 2026 in DIRETTA | break sanguinoso da 40-15

Il match tra Sinner e Djokovic all’Australian Open 2026 entra nella fase più calda. Djokovic conquista un break importante sul 3-4, mettendo pressione all’italiano. Sinner sembra perdere la calma, sbaglia un diritto incrociato e lascia il vantaggio all’avversario. La partita è ancora aperta, ma la tensione si fa sentire.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 Break di Djokovic. Sinner non sa più cosa fare e spara fuori il diritto incrociato. Ripetiamo: i 14 anni anni di differenza non si stanno vedendo, anzi il giovane sembra il serbo. 40-A Largo il diritto incrociato di Sinner, che in questo momento non sembra più come fare il punto quando lo scambio si allunga. Seconda di servizio. 40-40 Scambio allucinante. E lo vince Djokovic con un diritto incrociato imprendibile. Attenzione, momento delicatissimo. 40-30 Risposta profondissima di Djokovic che Sinner non riesce a gestire. Deve affidarsi al servizio. 40-15 In rete l'accelerazione di diritto del serbo, che sta provando a rischiare non appena ne ha l'occasione.

