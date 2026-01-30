LIVE Sinner-Djokovic 6-3 3-6 6-4 4-6 2-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | il serbo annulla 2 palle break da 15-40

Sinner e Djokovic sono ancora in campo all’Australian Open, con il punteggio che segna 6-3, 3-6, 6-4, 4-6, 2-1. Djokovic ha appena salvato due palle break da 15-40 con un servizio vincente al centro. La partita resta incerta e combattuta, con scambi lunghi e punti decisivi. I due giocatori spingono al massimo, senza lasciar spazio a pause o errori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Servizio vincente al centro del balcanico. 40-40 Scambio logorante. Sinner gioca agli angoli e alla fine l’espero avversario deve arrendersi. Siamo a 3 ore e mezza di partita. A-40 Servizio e diritto lungolinea di Djokovic. 40-40 Il coraggio lo ha avuto Sinner, ma ha sbagliato completamente la risposta con il diritto lungolinea. 5 palle break annullate da Djokovic in questo avvio di quinto set. Seconda di servizio. Serve coraggio. 40-A Risposta profonda di Sinner, lungo il diritto del n.4 in uscita dal servizio. 40-40 Sinner resta corto e viene punito dal diritto lungolinea vincente del serbo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui in tempo reale il match tra Sinner e Darderi agli Australian Open 2026.

Sinner ha preso il comando nel primo set, vincendolo 6-3, ma Djokovic ha reagito e si è portato avanti nel secondo con un break sul 4-1.

