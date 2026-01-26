LIVE Sinner-Darderi 6-1 2-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | break da 40-15 per il n2

Segui in tempo reale il match tra Sinner e Darderi agli Australian Open 2026. Attualmente, il punteggio vede Sinner avanti per 6-1, 2-1, con un break da 40-15 per il numero 2 del mondo. Aggiorna la diretta per tutte le novità e gli aggiornamenti sullo svolgimento del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ALCARAZ HA PRESO IN GIRO SINNER? CRAMPO SIMULATO E RISATA 40-15 Servizio vincente al centro del n.25. 30-15 Servizio e diritto in contropiede di Darderi. 15-15 Sinner aggredisce Darderi con la risposta, in rete il diritto in uscita dal servizio. 15-0 Battuta vincente al centro di Darderi. 3-1 Servizio e diritto di Sinner, che consolida il break. 40-15 Ace esterno del n.2. 30-15 Sinner vince lo scambio prolungato sulla diagonale di rovescio. 15-15 Spreca Darderi e spara fuori un altro diritto di metri. Forzatura eccessiva. Seconda di servizio. 0-15 Risposta vincente di Darderi con il diritto lungolinea. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui in tempo reale l'incontro tra Sinner e Darderi agli Australian Open 2026.

Segui in tempo reale il match tra Sinner e Darderi agli Australian Open 2026.

