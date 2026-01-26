LIVE Sinner-Darderi 6-1 6-3 5-4 Australian Open 2026 in DIRETTA | il n2 annulla 4 palle break

Segui in tempo reale il match tra Sinner e Darderi agli Australian Open 2026. La partita si svolge con continui cambi di ritmo, e il tennista numero 2 ha recentemente annullato quattro palle break, mantenendo viva la possibilità di vittoria. Aggiorna la diretta per tutte le novità sul punteggio e gli eventi chiave di questa sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ALCARAZ HA PRESO IN GIRO SINNER? CRAMPO SIMULATO E RISATA 40-40 Doppio fallo che riporta Sinner a due punti dal match. 40-30 Diritto profondissimo di Darderi, in rete il diritto del n.2. 30-30 Sinner avanza con il diritto lungolinea e chiude con la volée di diritto. 30-15 Ace esterno del n.25. 15-15 Ace al centro dell'italo-argentino. 0-15 Sinner torna a spingere e chiude con il diritto lungolinea. Ora Darderi dovrà essere forte mentalmente. 5-4 Serve&volley di Sinner, che chiude con una volée di diritto tutt'altro che semplice. In momenti importanti Sinner ha giocato una palla corta e un serve&volley. SINNER VA VELOCE Chiude il set con il secondo break e Darderi è costretto ad arrendersi sul 6-3! Vediamo se l'italo-argentino riuscirà a rientrare in partita Un primo set così veloce non me lo aspettavo, ma sono contento di come sto giocando. All'Australian Open 2026, il confronto tra Jannik Sinner e Luciano Darderi ha regalato una sfida tutta italiana che ha catturato l'attenzione degli appassionati.

