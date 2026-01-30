LIVE Sinner-Djokovic 6-3 1-4 Australian Open 2026 in DIRETTA | il serbo si salva da 0-40

Sinner ha preso il comando nel primo set, vincendolo 6-3, ma Djokovic ha reagito e si è portato avanti nel secondo con un break sul 4-1. Il serbo ha rischiato di perdere il servizio sul 2-4, ma si è salvato da 0-40 con alcuni colpi intensi. La partita resta aperta e il pubblico segue ogni punto con attenzione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-4 Servizio, diritto lungolinea e smash di Sinner. 40-15 Lunga la risposta di rovescio del n.4. 30-15 A mezza rete il diritto lungolinea dell’italiano. 30-0 Servizio esterno vincente di un Sinner che deve fare qualcosa in più nel gioco da fondo campo: sta lasciando troppo l’iniziativa all’avversario. 15-0 Lunga la risposta di diritto in allungo del serbo. 12.29 Diciamo come stanno le cose. Non è il solito Sinner, come non lo è stato un po’ in tutto il torneo. Ma è di sicuro un Djokovic in versione lusso: a questi livelli contro l’italiano non lo vedevamo giocare dalla finale delle Finals 2023. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic 6-3, 1-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: il serbo si salva da 0-40 Approfondimenti su Sinner Djokovic LIVE Maestrelli-Djokovic 3-5, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro si salva da 0-40 Segui in tempo reale il match tra Maestrelli e Djokovic agli Australian Open 2026. LIVE Sinner-Shelton 6-3, 6-4, 2-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’americano si salva da 15-40 Sinner e Shelton stanno giocando una partita intensa. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Sinner Djokovic Argomenti discussi: LIVE Sinner-Djokovic, Australian Open 2026 in DIRETTA: inizio in ritardo sicuro, Alcaraz-Zverev al quinto; Sinner-Djokovic, la semifinale LIVE alle 9.30; Diretta Sinner-Djokovic oggi, Australian Open 2026. Risultato live; AO, Sinner-Djokovic: in palio la finale. Segui gli aggiornamenti LIVE dalle 9:30. LIVE Sinner-Djokovic 6-3, 1-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: il serbo diventa incisivo con il servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Secondo game di fila vinto a zero da Djokovic. Altro servizio vincente al centro. 40-0 Stavolta battuta ... oasport.it Sinner-Djokovic 6-3, 0-0 la diretta: Jannik vince il primo set in 38 minuti di giocoVenerdì in campo per Jannik Sinner che, in mattinata, gioca contro Djokovic nella seconda semifinale degli Australian Open. ilmessaggero.it Australian Open 2026: Sinner-Djokovic in diretta la semifinale Link nei commenti - facebook.com facebook Sinner-Djokovic, match spettacolo per un posto in finale. L’azzurro punta al tris x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.