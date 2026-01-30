LIVE Sinner-Djokovic 6-3 3-6 6-4 0-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | break del serbo in avvio di quarto set

Questa mattina si è aperto il quarto set tra Sinner e Djokovic agli Australian Open 2026. L’azzurro ha perso subito il servizio, subendo un break del serbo che ora conduce 1-0 nel parziale. La partita prosegue combattuta, con scambi intensi e punti decisivi, nel tentativo di portare a casa il match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 In rete il rovescio incrociato dell'italiano. 30-15 Largo il diritto lungolinea del n.4. 30-0 Servizio esterno vincente di Djokovic. 15-0 Ace esterno del serbo. 0-1 Break di Djokovic. Si difende egregiamente il serbo, poi è lungo di 2 metri il diritto incrociato di Sinner. Seconda. 40-A Altro rovescio che scappa via dopo un diritto potente di Djokovic. 40-40 Servizio esterno e schiaffo al volo dell'azzurro. 40-A Largo il rovescio incrociato di Sinner in uscita dal servizio. Da anni non ricordavamo l'azzurro così falloso di rovescio, il suo colpo del cuore.

