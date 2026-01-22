LIVE Maestrelli-Djokovic 1-4 Australian Open 2026 in DIRETTA | break in apertura per il serbo

Segui in tempo reale l'incontro tra Maestrelli e Djokovic agli Australian Open 2026, con aggiornamenti sul punteggio e le principali azioni. La partita si svolge in diretta, offrendo un quadro chiaro e preciso dello svolgimento del match, senza enfasi o sensazionalismi. Restate aggiornati per conoscere l’andamento del primo set e le decisioni dei due campioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Djokovic arriva in corsa sulla stop volley di Maestrelli ed accelera con il passante di rovescio incrociato 15-0 Prima ad uscire, dritto lungolinea e smash vincente per il toscano 1-4 Gioco Djokovic: in rete la risposta di dritto di Maestrelli 40-30 Ace! 30-30 Lo scambio più intenso di quest'avvio di partita è di Maestrelli che regge bene sulla diagonale sinistra, è il primo a prendere il controllo con il dritto smistando tra gli angoli e venendo premiato dall'errore del serbo al ventunesimo colpo 30-15 Prima ad uscire vincente 15-15 Djokovic accelera con il lungolinea, Maestrelli spedisce in rete il dritto 0-15 Errore di Djokovic che perde il controllo del rovescio.

