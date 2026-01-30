LIVE Sinner-Djokovic 3-0 Australian Open 2026 in DIRETTA | partenza a razzo e break immediato

Sinner apre il match con un ritmo forte e conquista subito il primo set. Al primo game, fa un servizio vincente al centro e si prende il break, mettendo pressione a Djokovic. La partita è iniziata sotto i nostri occhi, con Sinner che spinge forte fin dall’inizio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 Servizio vincente al centro di Sinner, che consolida il break. 40-15 Altro ace esterno. 30-15 Ace esterno del n.2. 15-15 Stavolta è Sinner a mettere il diritto incrociato sul nastro. 15-0 Ancora un diritto di Djokovic a mezza rete. 2-0 Break di Sinner. Altra buona risposta e altro errore di Djokovic, che spara fuori il diritto. 15-40 Risposta profonda di Sinner, in rete il diritto del serbo in uscita dal servizio. 15-30 Djokovic sbaglia la direzione dell’attacco e viene infilato dal passante di rovescio lungolinea di Sinner. 15-15 In rete il diritto del n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic 3-0, Australian Open 2026 in DIRETTA: partenza a razzo e break immediato Approfondimenti su Sinner Djokovic LIVE Musetti-Djokovic 1-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: break e controbreak in avvio Questa mattina, all’Australian Open 2026, Musetti e Djokovic sono scesi in campo per il primo turno. LIVE Maestrelli-Djokovic 1-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: break in apertura per il serbo Segui in tempo reale l'incontro tra Maestrelli e Djokovic agli Australian Open 2026, con aggiornamenti sul punteggio e le principali azioni. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Sinner against Djokovic is a thing #rolandgarros #sinner #djokovic #tennisedit Ultime notizie su Sinner Djokovic Argomenti discussi: Sinner in semifinale agli Australian Open 2026: Shelton ko in tre set; AO, Sinner-Djokovic: in palio la finale. Segui gli aggiornamenti LIVE dalle 9:30; LIVE Sinner-Djokovic, Australian Open 2026 in DIRETTA: inizio in ritardo sicuro, Alcaraz-Zverev al quinto; In campo Alcaraz e Zverev. Lo spagnolo vince i primi due set e poi accusa crampi. Il terzo a Zverev. LIVE Sinner-Djokovic 1-0, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’italiano serve per primoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Rovescio profondo di Djokovic che porta Sinner all'errore di rovescio, palla lunga. 1-0 Ancora un servizio ... oasport.it Sinner – Djokovic LIVE Diretta Streaming Semifinale Australian OpenDove vedere la semifinale degli Australian Open tra Jannik Sinner e Novak Djokovic in diretta Tv e streaming Live. stadiosport.it MANCA POCO ALL'INIZIO DELLA SEMIFINALE DI SINNER La prima palla si giocherà alle 11:19! Guarda il match contro Djokovic in chiaro sul @nove e su Eurosport 1 #Sinner #Djokovic #AusOpen #AO2026 #Tennis - facebook.com facebook Dopo un match combattuttissimo, non privo di polemiche da parte di Zverev per la richiesta del medical time out dello spagnolo, si decide tutto al 5º set: Alcaraz vola in finale L’altro finalista si scoprirà tra poco, dalla sfida tra Sinner e Djokovic #Corrierede x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.