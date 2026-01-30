LIVE Sinner-Djokovic 3-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | un ace annulla la palla del doppio break

Sinner sale 3-1 nel quarto set contro Djokovic agli Australian Open 2026. Dopo aver subito un break, il serbo ha salvato una palla molto pericolosa con un ace, mantenendo vivo il suo servizio. Ora il match si fa ancora più incerto, con il giovane italiano che cerca di chiudere la partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-1 Seconda vincente al centro. Djokovic ha annullato una palla del doppio break. A-40 In ritardo Sinner: in rete il rovescio incrociato. 40-40 Seconda troppo morbida, Sinner va a segno con una bordata di diritto lungolinea. A-40 Stavolta è Djokovic a ribaltare l’inerzia dello scambio. Esce il rovescio lungolinea dell’italiano. 40-40 Ace esterno ad annullare la palla break. 30-40 Sinner fenomenale in fase difensiva, largo il diritto incrociato di Djokovic. 30-30 Sinner sorprende Djokovic con la palla corta di rovescio. Il serbo neanche tenta il recupero. 🔗 Leggi su Oasport.it

Zverev respinge la prima palla break del match, mettendo in difficoltà Alcaraz.

Lorenzo Musetti ha preso il comando nel match contro Djokovic agli Australian Open.

LIVE Sinner-Djokovic 3-0: altri due ace, e Jannik allungaL'italiano e il serbo si affrontano per la undicesima volta in carriera per l'accesso alla finale degli Australian Open ... gazzetta.it

LIVE Sinner-Djokovic 3-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: un ace annulla la palla del doppio breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Rovescio profondo di Djokovic che porta Sinner all'errore di rovescio, palla lunga. 1-0 Ancora un servizio ... oasport.it

Eurosport Italia. . Jannik e Novak sono in campo! Guarda la semifinale in chiaro sul Nove e su Eurosport 1 #Tennis #AusOpen #AO2026 #Sinner #Djokovic - facebook.com facebook

Dopo un match combattuttissimo, non privo di polemiche da parte di Zverev per la richiesta del medical time out dello spagnolo, si decide tutto al 5º set: Alcaraz vola in finale L’altro finalista si scoprirà tra poco, dalla sfida tra Sinner e Djokovic #Corrierede x.com