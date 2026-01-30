LIVE Sci alpino Prova discesa maschile Crans Montana 2026 in DIRETTA | condizioni al limite partenza rinviata alle 13.00

Questa mattina a Crans-Montana si sono fatte attendere le prime discese maschili, ma le condizioni della pista erano troppo instabili. La partenza della prova è stata rinviata alle 13.00, dopo che il direttore di gara ha deciso di aspettare condizioni migliori. Nel frattempo, gli atleti si sono riscaldati e preparati nel box, in attesa di una decisione definitiva. La gara femminile si svolge regolarmente dalle 10.00, con i primi pettorali già partiti e le emozioni che non mancano.

11:14 Ben ritrovati amici di OA Sport. Condizioni al limite in quel di Crans Montana, dove la gara femminile è stata cancellata dopo appena 6 discese. La prova maschile intanto viene rinviata alle 13.00, ma l'impressione è che possa essere anch'essa annullata. A tra poco per aggiornamenti. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima prova della discesa libera maschile di Crans Montana. Tornano in pista gli uomini jet dopo aver disputato le classiche di Wengen e Kitzbuhel.

