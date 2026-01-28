LIVE Sci alpino Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA | partenza rinviata alle 11 | 00

Questa mattina a Crans Montana la prova di discesa dello sci alpino è partita con un leggero ritardo. La partenza è stata spostata alle 11:00 per motivi ancora da chiarire. Gli atleti sono pronti, ma le condizioni della pista continuano a essere sotto osservazione. Seguiranno aggiornamenti in tempo reale sulla giornata di gare.

ore 09:57 La prova cronometrata inizierà in ritardo rispetto all'orario d'inizio previsto. Gli organizzatori hanno infatti deciso di rinviare la partenza alle 11:00 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera femminile di Crans Montana, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Il Circo Bianco si sposta nuovamente in Svizzera per le ultime gare prima delle Olimpiadi. Federica Brignone torna in gara nelle discipline veloci.

