LIVE Sci alpino Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA | partenza rinviata alle 11 | 30 Partenza abbassata

Questa mattina a Crans-Montana la prova di discesa dello sci alpino è stata rinviata alle 11:30. La partenza è stata abbassata per motivi ancora da chiarire. Gli atleti aspettano in attesa di scendere, mentre gli spettatori seguono aggiornamenti in tempo reale. La giornata si presenta incerta, con il rischio che il programma possa subire ulteriori modifiche.

10:57 Confermato, per ora, l'inizio della prova alle 11:30. Il training prenderà il via dalla partenza del SuperG. 10.20 La partenza è stata spostata alle ore 11.30. 9.57 La prova cronometrata inizierà in ritardo rispetto all'orario d'inizio previsto. Gli organizzatori hanno infatti deciso di rinviare la partenza alle 11:00. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera femminile di Crans Montana, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino.

