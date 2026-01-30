LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | dalle 9.00 l’ultima giornata al Montmelò

Dalle prime luci dell’alba, i team di Formula 1 sono scesi in pista a Barcellona per l’ultima giornata di test collettivi. Alle 9.00 è iniziata ufficialmente la sessione, con le squadre che cercano di affinare le macchine in vista del Mondiale 2026. I piloti si alternano, cercando di raccogliere dati e migliorare i tempi, mentre il clima rimane incerto e il lavoro si fa sempre più intenso. La giornata promette molte novità e sorprese mentre si avvicina il momento di fare le ultime verifiche prima dell’in

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta e ultima giornata dei test collettivi privati di Barcellona organizzati dai team di Formula Uno in preparazione del Mondiale 2026. Il day-5 dello shakedown al Montmelò vedrà il completamento delle operazioni di "rodaggio" per i team impegnati sul circuito catalano. Ricordiamo che da regolamento ogni squadra può usufruire al massimo di tre giornate (sulle cinque totali dei Test catalani) in pista. In casa Ferrari ieri si sono raccolte diverse informazioni e le impressioni dei piloti sono state positive in termini di affidabilità sulla macchina.

