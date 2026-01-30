LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | scendono in pista Hamilton e Norris

Questa mattina a Barcellona, i piloti sono tornati in pista per il test pre-stagionale. Hamilton e Norris sono scesi in pista per le prime prove del pomeriggio, seguiti poco dopo da Gasly. La giornata è iniziata con un po’ di attesa, ma ora gli appassionati sono davanti ai loro schermi per seguire ogni movimento in pista. La situazione resta aperta e i primi dati arrivano lentamente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-53 Anche Gasly ora in pista. 14.50 Attendiamo le prime informazioni del pomeriggio. Per ora nessun riscontro cronometrico. 14.46 Inizia l'attività sul Montmelò. In pista ci sono: Norris, Hamilton, Ocon e Hulkenberg. 14.43 In mattinata, è stato Ollie Bearman con la Haas a percorrere il maggior numero di giri (105). 14.39 Hamilton, secondo le fonti, entrerà in pista prima delle 15. 14.36 Potrebbe scendere in pista anche Max Verstappen, nonostante l'olandese abbia già disputato la sessione mattutina. 14.31 I meccanici della Ferrari sono al lavoro sulla monoposto di Hamilton.

