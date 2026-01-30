LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | pista ancora vuota attesa per Hamilton

Questa mattina a Barcellona la pista è ancora vuota, i piloti non sono ancora scesi in pista. Si aspetta l’arrivo di Hamilton, che secondo le fonti dovrebbe entrare in azione prima delle 15. La giornata di test è partita senza grandi sorprese, con le squadre pronte a raccogliere dati e mettere alla prova le monoposto. La tensione sale mentre l’orario si avvicina, e gli appassionati restano incollati agli schermi in attesa di vedere il campione britannico in azione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.39 Hamilton, secondo le fonti, entrerà in pista prima delle 15. 14.36 Potrebbe scendere in pista anche Max Verstappen, nonostante l'olandese abbia già disputato la sessione mattutina. 14.31 I meccanici della Ferrari sono al lavoro sulla monoposto di Hamilton. Tra poco il britannico dovrebbe scendere in pista. 14.28 Fino a questo momento, nessuno ha fatto più giri della Mercedes (963). 14.24 Per adesso tutto tace al Montmelò. Attendiamo le prime monoposto in pista. 14.19 Ancora nessuna vettura in pista. 14.14 È sceso in pista questa mattina anche Fernando Alonso con l'Aston Martin.

