LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | Piastri svetta davanti a Verstappen Leclerc si concentra sull’affidabilità

Questa mattina a Barcellona, il test invernale di F1 entra nel vivo. Piastri si mette in evidenza davanti a Verstappen, mentre Leclerc lavora sull’affidabilità della sua vettura. La McLaren sembra aver risolto i problemi di alimentazione che avevano fatto preoccupare ieri, un segnale positivo in vista della stagione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.00 Sky Sports UK annuncia che McLaren ha risolto i problemi di alimentazione messi in mostra nel pomeriggio di ieri, il primo campanello d’allarme, seppure piccolo, della stagione per i campioni del mondo. 10:58 Ferrari, in tutto questo, continua nel proprio lavoro sul chilometraggio. 10:56 In tutto questo Mercedes, che oggi non gira per aver esaurito le giornate di test, ha fatto vedere un grande potenziale. Le dichiarazioni di George Russell, che ha parlato di una macchina mai così bella da guidare, la dicono lunga. 10:53 Eccovi una situazione di quelli che sono i tempi annotati. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina a Barcellona i team di Formula 1 sono tornati in pista per il secondo giorno di test.

La prima ora di test invernali di Formula 1 a Barcellona si conclude con Leclerc che completa 11 giri e Verstappen che concentra il lavoro sull’aerodinamica.

