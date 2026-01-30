LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | Piastri svetta davanti a Verstappen Leclerc accumula chilometri

Questa mattina a Barcellona i team di Formula 1 sono tornati in pista per il secondo giorno di test. Oscar Piastri ha segnato il miglior tempo in 1’18”950, davanti a Verstappen. Leclerc, invece, si concentra a fare km e accumula giri con la sua vettura. La giornata si presenta intensa, con le squadre che cercano di mettere a punto le monoposto in vista della stagione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:01 In pista anche la McLaren, con Oscar Piastri che ha dato segnali in 1’18?950. Ricordiamo che la scuderia di Woking non aveva girato nel pomeriggio di ieri per un problema al sistema di alimentazione della benzina. 10:00 “ Se siamo dove speravamo di essere come squadra? Quando si arriva ai test, si vuole sempre fare molti chilometri. Oggi ho fatto 85 giri, il che è incredibile. Questo è merito di tutto il personale in fabbrica che ha fatto un lavoro fantastico per garantire che la macchina, finora, sia davvero affidabile. L’anno scorso abbiamo avuto un inizio di test pessimo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina a Montmeló, Leclerc e Verstappen sono tornati in pista durante il test in vista della stagione 2026.

In questa sessione di test a Barcellona, Leclerc e Verstappen hanno percorso il circuito utilizzando pneumatici da bagnato.

