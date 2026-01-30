Questa mattina a Montmeló, Leclerc e Verstappen sono tornati in pista durante il test in vista della stagione 2026. La Ferrari continua a lavorare sullo sviluppo della monoposto, senza puntare troppo sui tempi, mentre la Red Bull si mantiene nella stessa direzione. La Mercedes invece non sembra mostrare particolari segnali di miglioramento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09:30 Ferrari che, dal canto suo, prosegue col lavoro di sviluppo della monoposto al pari della Red Bull, senza rubare l’occhio coi tempi, come invece fatto dalla Mercedes. 09:28 Aston Martin che, come detto, ha colpito per le sue forme, ma è chiaro che debba essere il cronometro a rispondere presente. 09:25 Doppio giro di installazione per Fernando Alonso, che rientra poi al box. 09.23 Chiaramente l’obiettivo in Aston Martin sarà di fare qualche giro in più rispetto a ieri. 09:20 Semplice installation-lap per Nando sulla macchina progettata da Adrian Newey. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Leclerc e Verstappen in pista al Montmeló

Approfondimenti su F1 Test Barcellona 2026

In questa diretta, aggiornamenti sul test di Barcellona 2026: Leclerc e Verstappen sono in pista e ai box.

In questa sessione di test a Barcellona, Leclerc e Verstappen hanno percorso il circuito utilizzando pneumatici da bagnato.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su F1 Test Barcellona 2026

Argomenti discussi: Shakedown Barcellona: l'ultima giornata LIVE; F1 oggi, Test Barcellona 2026: orari 26 gennaio, tv, programma, streaming; Formula 1, giorno 4 di test al Montmelò: Russell il più veloce, Leclerc terzo tempo di giornata; Test F1, terminato il secondo giorno di prove a Barcellona: 120 giri per la Ferrari SF-26 all'esordio.

Test F1 2026 a Barcellona: la quinta giornata in diretta live dello shakedownQuinta e ultima giornata a Montmeló per i team che hanno mosso i primi passi verso il nuovo Mondiale di Formula 1. Ieri il miglior tempo è stato di Russell su Mercedes, terza la Ferrari di Leclerc. De ... sport.sky.it

Test F1, concluso il terzo giorno di prove a Barcellona: Ferrari assente, Mercedes impressiona, debutto McLarenSi è concluso il day-3 dei test prestagionali del Mondiale 2026 di scena sul circuito di Barcellona al Montmelò. Debutto assoluto per la McLaren con il campione del mondo Lando Norris. La Ferrari ha ... fanpage.it

Work in progress Si concludono oggi a Barcellona i test pre stagionali della F1 2026. I team stanno utilizzando questa sessione a porte chiuse per conoscere le vetture e sgrossare i setup in attesa dei test in Bahrein che si terranno in febbraio, dal 11 al 13 e da - facebook.com facebook

Test F1 2026 a Barcellona: la quarta giornata live #SkyMotori #F1 #Formula1 x.com