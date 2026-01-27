LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | Leclerc e Verstappen girano con gomme da bagnato

In questa sessione di test a Barcellona, Leclerc e Verstappen hanno percorso il circuito utilizzando pneumatici da bagnato. L’evento è seguito in diretta, con aggiornamenti continui sulla situazione e sulle condizioni di sicurezza, mentre la sorveglianza nel surrounding è stata intensificata. Restate informati sui progressi e le novità della giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.44 Incrementata oggi la sorveglianza al di fuori del circuito di Montmelò. Ci sono anche degli elicotteri in azione nei pressi della pista catalana oltre ai Mossos d'Esquadra. Lo que os comentaba antes. Los helicópteros haciendo la vigilancia aérea en los alrededores del Circuit. Se han dado un par de vueltas por la zona a primera hora de la mañana. Los Mossos han llegado 30 minutos más tarde. pic.twitter.comeF8TVzl9hi — Ekaitz Gil F1 (@ekaitzgilf1) January 27, 2026 11.38 Scende in pista anche Max Verstappen con la Red Bull su pista bagnata. Más imágenes desde las colinas de Montmeló ¡¡El Red Bull rodando por primera vez con la pista mojada!! #F1 #F1Testing pic.

