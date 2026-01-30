LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | Piastri davanti a Verstappen Leclerc pensa alla lunga distanza

Questa mattina a Barcellona i piloti sono scesi in pista per l’ultimo giorno di test prima dell’inizio della stagione. Piastri ha messo subito il turbo e si prende la prima posizione, davanti a Verstappen. Leclerc, invece, sembra concentrato sulla lunga distanza, senza forzare troppo. La sessione prosegue, tra sorprese e conferme, mentre gli addetti ai lavori seguono ogni movimento dei piloti. Mancano ancora un’ora e mezza alla fine della mattinata, e l’attenzione resta alta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.30 Siamo a un’ora e 30 dalla fine della sessione mattutina. Facciamo un riepilogo dei tempi messi a segno fino ad ora. Oscar Piastri – McLaren – 1:17.446 (32 giri). Max Verstappen – Red Bull – 1:18.552 (46 giri). Charles Leclerc – Ferrari – 1:18.9 (36 giri). Oliver Bearman – Haas – 1:19.0 (54 giri). Pierre Gasly – Alpine – 1:19.7 (28 giri). Gabriel Bortoleto – Audi – 1:22.2 (11 giri). Valtteri Bottas – Cadillac – 1:22.7 (26 giri). Fernando Alonso – Anton Martin – 1:25.5. 11.25 Fernando Alonso conclude il suo primo run iniziando a spingere con le gomme medie e con il motore in modalità regolare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Piastri davanti a Verstappen, Leclerc pensa alla lunga distanza Approfondimenti su Test Barcellona 2026 LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Piastri svetta davanti a Verstappen, Leclerc accumula chilometri Questa mattina a Barcellona i team di Formula 1 sono tornati in pista per il secondo giorno di test. LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Piastri svetta davanti a Verstappen, Leclerc si concentra sull’affidabilità Questa mattina a Barcellona, il test invernale di F1 entra nel vivo. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Test Barcellona 2026 Argomenti discussi: Shakedown Barcellona: l'ultima giornata LIVE; F1 oggi, Test Barcellona 2026: orari 26 gennaio, tv, programma, streaming; F1, accesi i motori: primi test a porte chiuse al Montmeló (senza Ferrari), Hadjar il più veloce; Test F1, terminato il secondo giorno di prove a Barcellona: 120 giri per la Ferrari SF-26 all'esordio. Test F1 2026 a Barcellona: la quinta giornata in diretta live dello shakedown.Piastri (McLaren): Una sfida interessante per tutti ci saranno up and down per tutti in griglia per prendere la giusta confidenza con i nuovi sistemi. Un grosso cambiamento rispetto a tutto il mio p ... sport.sky.it LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Piastri davanti a Verstappen, Leclerc pensa alla lunga distanzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.20 Qualche immagine di Pierre Gasly con la sua Alpine. La A526 riuscirà a far dimenticare il pessimo ... oasport.it Mario Isola fa il punto sui test Pirelli a Barcellona: le nuove gomme 2026 confermano le prestazioni attese e i dati raccolti dai team aiutano a prepararsi al meglio per la stagione - facebook.com facebook Test F1 2026 a Barcellona: la quarta giornata live #SkyMotori #F1 #Formula1 x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.