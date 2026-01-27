La sessione pomeridiana dei test a Barcellona prosegue al Montmelò. Segui gli aggiornamenti in tempo reale e resta informato sulle novità di questa giornata di prove, monitorando l’andamento delle monoposto e le eventuali novità tecniche. La diretta offre un quadro chiaro e preciso degli sviluppi senza sensazionalismi, per una comprensione immediata e affidabile dell’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.00 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e ben ritrovati per la DIRETTA LIVE testuale della seconda parte dei test di giornata a Barcellona. 13.00 La nostra diretta si ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento alle ore 14.00 per l’inizio della sessione pomeridiana al Montmelò. 12.59 La sessione mattutina del day-2 dello shakedown di Barcellona si chiude con il miglior tempo (dati non ufficiali) di Max Verstappen in 1’20?0 davanti a Charles Leclerc in 1’20?8. Questi riscontri cronometrici sono stati realizzati nei primi 90 minuti di attività in pista, mentre a seguire è arrivata la pioggia e gli unici due team impegnati oggi si sono concentrati sulla raccolta dati in condizioni di pista bagnata e con gomme intermediefull wet. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: inizia la sessione pomeridiana al Montmelò

La sessione di test a Barcellona nel 2026 offre uno sguardo sulle prime performance delle scuderie, con Leclerc impegnato in pista.

La seconda giornata di test a Barcellona offre l'opportunità di seguire in tempo reale le prove in pista di Ferrari e McLaren.

