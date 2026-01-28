LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | Colapinto il migliore al mattino con l’Alpine Red Bull e Ferrari non girano Si torna in pista dalle 14 | 00

Da oasport.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Barcellona, Colapinto ha fatto il miglior tempo tra le vetture in pista con l’Alpine. Red Bull e Ferrari non sono scese in pista, quindi i test si sono concentrati principalmente sulla vettura francese. La giornata prosegue alle 14:00 con la ripresa delle prove, e gli appassionati sono già pronti a seguire aggiornamenti in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.06 Appuntamento dunque alle 14:00 per la seconda parte di questa terza giornata di test. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 13.05 Mercedes impressionante per la distanza coperta da George Russell (72 giri), se rapportata a quella degli altri. La scuderia di Brackley sembra avere in mano una macchina molto consistente. 13.04 Ferrari e Red Bull non gireranno quest’oggi, per cui nessuna informazione dalla scuderia di Maranello in questo day-3. 13.03 Facciamo un mini bilancio di quanto accaduto nella mattina catalana. In primis, McLaren si è svelata e ha impressionato per il suo progetto. 🔗 Leggi su Oasport.it

live f1 test barcellona 2026 in diretta colapinto il migliore al mattino con l8217alpine red bull e ferrari non girano si torna in pista dalle 14 00

© Oasport.it - LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Colapinto il migliore al mattino con l’Alpine, Red Bull e Ferrari non girano. Si torna in pista dalle 14:00

Approfondimenti su Test Barcellona

LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Colapinto svetta con l’Alpine, Red Bull e Ferrari non girano

Questa mattina a Barcellona i test invernali di Formula 1 sono iniziati con poche novità.

LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Norris svetta con la McLaren, Red Bull e Ferrari non girano

Questa mattina a Barcellona, Norris fa registrare il miglior tempo con la McLaren, mentre Red Bull e Ferrari restano ferme in pista e non girano.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Test Barcellona

Argomenti discussi: Solo Ferrari e Red Bull nel Day-2: bandiera rossa esposta due volte per la RB22; Formula 1, test al Montmeló (giorno 2): Verstappen precede Leclerc. Ma vince la pioggia; F1 oggi, Test Barcellona 2026: orari martedì 27 gennaio, tv, programma, streaming; Test F1, terminato il secondo giorno di prove a Barcellona: 120 giri per la Ferrari SF-26 all'esordio.

live f1 test barcellonaTest F1 2026 a Barcellona: la terza giornata in diretta live dello shakedownMatteo Togninalli, head of track engineering Ferrari: Considerate le condizioni meteo, la nostra è stata una giornata produttiva (ieri, ndr). Nonostante la pioggia, abbiamo completato un buon numero ... sport.sky.it

live f1 test barcellonaLIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Colapinto svetta con l’Alpine, Red Bull e Ferrari non giranoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.57 Un breve video da soymotor.com sulla McLaren di Lando Norris: Primeras imágenes del Mclaren rodando en ... oasport.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.