LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | Colapinto il migliore al mattino con l’Alpine Red Bull e Ferrari non girano Si torna in pista dalle 14 | 00

Questa mattina a Barcellona, Colapinto ha fatto il miglior tempo tra le vetture in pista con l’Alpine. Red Bull e Ferrari non sono scese in pista, quindi i test si sono concentrati principalmente sulla vettura francese. La giornata prosegue alle 14:00 con la ripresa delle prove, e gli appassionati sono già pronti a seguire aggiornamenti in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.06 Appuntamento dunque alle 14:00 per la seconda parte di questa terza giornata di test. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 13.05 Mercedes impressionante per la distanza coperta da George Russell (72 giri), se rapportata a quella degli altri. La scuderia di Brackley sembra avere in mano una macchina molto consistente. 13.04 Ferrari e Red Bull non gireranno quest'oggi, per cui nessuna informazione dalla scuderia di Maranello in questo day-3. 13.03 Facciamo un mini bilancio di quanto accaduto nella mattina catalana. In primis, McLaren si è svelata e ha impressionato per il suo progetto.

