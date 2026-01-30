LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | Leclerc migliora ancora e si porta sui tempi delle Mercedes

Questa mattina a Barcellona, Charles Leclerc ha migliorato ancora i suoi tempi durante il quinto giorno di test. Il pilota Ferrari ha segnato un 1:16, avvicinandosi alle Mercedes e dimostrando di essere in forma. La squadra italiana continua a lavorare sodo, cercando di trovare la giusta messa a punto prima dell’inizio della stagione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.30 Aggiornamento tempi Day-5: Charles Leclerc – Ferrari – 1:16.653 (53 giri). Oscar Piastri – McLaren – 1:17.446 (52 giri). Max Verstappen – Red Bull – 1:18.552 (55 giri). Oliver Bearman – Haas – 1:19.079 (86 giri). Pierre Gasly – Alpine – 1:19.754 (59 giri). Gabriel Bortoleto – Audi – 1:20.919 (29 giri). Fernando Alonso – Aston Martin – 1:22.479 (29 giri). 12.25 Charles Leclerc non si ferma più e migliora ancora. Il pilota della Ferrari spinge la sua SF-26 all'1:16.653 sempre con le gomme medie. I tempi si avvicinano sempre più a quelli delle Mercedes di ieri.

