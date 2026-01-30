Dopo aver vinto il primo set 6-4, Alcaraz si prende il vantaggio nel match degli Australian Open 2026. Zverev, come spesso gli succede, fatica a mantenere la calma quando il ritmo si fa intenso. Il tedesco si trova subito sotto, e il pubblico assiste a una partita che si accende di colpi e tensioni. Il secondo set si preannuncia già come una battaglia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come sovente accade a Zverev il tedesco si scioglie quando la palla inizia a scottare. Il teutonico sembrava bene in partita con lo spagnolo che aveva mostrato un po’ di tensione fino al nono gioco, dove Zverev ha commesso un suicidio tennistico con 2 doppi falli ed 1 rovescio sbagliato a campo aperto. Alcaraz non ha perdonato nel decimo game alzando il livello al servizio e chiudendo il primo set. 6-4 Gioco e primo set Alcaraz: in corridoio il dritto del tedesco. 40-0 Prima ad uscire vincente. 30-0 Lunga la risposta di dritto di Zverev 15-0 Prima vincente dello spagnolo Zverev ha sentito la tensione in questo game in cui non ha ottenuto alcun punto diretto con il servizio ed ha commesso 2 doppi falli ed un gratuito con il rovescio a campo aperto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: lo spagnolo vince il 1° set

Approfondimenti su Alcaraz Zverev

Questa mattina gli Australian Open 2026 entrano nel vivo con la prima semifinale tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev.

In questa partita degli Australian Open 2026, Alcaraz si avvicina alla semifinale dopo aver vinto il terzo set e servirà per il match.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Alexander Zverev v Francisco Cerundolo Highlights | Australian Open 2026 Fourth Round

Ultime notizie su Alcaraz Zverev

Argomenti discussi: LIVE Alcaraz-Zverev, si gioca la prima semifinale degli Australian Open; LIVE Alcaraz-Zverev, Australian Open 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via, si decide il primo finalista; Alcaraz-Zverev, il risultato LIVE della semifinale; Semifinali: Scontro tra Titani, chi sopravviverà sul cemento di Melbourne?.

LIVE Alcaraz-Zverev, si gioca la prima semifinale degli Australian OpenA Melbourne va in scena una grande sfida: il tedesco e lo spagnolo si affrontano per la tredicesima volta in carriera ... gazzetta.it

LIVE Alcaraz-Zverev 4-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: il tedesco annulla la prima palla break del matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 Gioco Zverev: a metà rete il rovescio di Alcaraz. A-40 Ace! Prima ad uscire a 189 km/h che atterra ... oasport.it

Segui con Ubitennis le semifinali maschili dell'Australian Open. Alle 04.30 Alcaraz-Zverev, alle 9 Sinner-Djokovic - facebook.com facebook

#Alcaraz- #Zverev, semifinale #AustralianOpen: orario, quando si gioca e dove vederla in tv x.com