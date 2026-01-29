LIVE Alcaraz-Zverev Australian Open 2026 in DIRETTA | spagnolo favorito tedesco per stupire

Questa mattina gli Australian Open 2026 entrano nel vivo con la prima semifinale tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. L’attenzione è tutta sullo spagnolo, considerato il favorito, ma il tedesco non ha intenzione di arrendersi facilmente e spera di sorprendere. La partita si gioca in diretta, e i tifosi sono pronti a seguire ogni scambio, sperando in una sfida intensa e ricca di emozioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Carlos Alcaraz ed Alexander Zverev, prima semifinale degli Australian Open 2026. Sfida di lusso sulla Rod Laver Arena per stabilire il primo finalista Slam di questa stagione: il numero uno del mondo affronta il numero tre in una partita che si preannuncia spettacolare. Alcaraz insegue la prima finale in carriera agli Australian Open. Quest'anno lo spagnolo 'si sta dimostrando competitivo anche nelle condizioni di gioco australiane, che fino ad ora erano sembrate essere il suo tallone d'Achille. Venerdì 30 Gennaio 4:30 italiane [1] Alcaraz vs. Zverev [3] 9:30 italiane [2] Sinner vs. Djokovic [4] I primi 4 del mondo si giocano la finale a Melbourne. La semifinale tra Sinner e Djokovic sarà visibile IN CHIARO sul canale NOVE.

