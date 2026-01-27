LIVE Alcaraz-De Minaur 7-5 6-2 4-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | spagnolo a 2 dalla semifinale

In questa partita degli Australian Open 2026, Alcaraz si avvicina alla semifinale dopo aver vinto il terzo set e servirà per il match. Segui la diretta per aggiornamenti in tempo reale su uno degli incontri più interessanti del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-1 Altro break, Alcaraz a servire per il match! 40-A Volèe stoppata magnifica e altro mini-match point. 40-40 Prima vincente. 30-40 Servizio e dritto a tutta. 15-40 In rete il rovescio. Due palle del 5-1 15-30 Servizio dritto e volèe alta. 0-30 Largo anche questo rovescio. 0-15 Meno sette per Alcaraz, risposta molto profonda. 4-1 Ace, a zero lo spagnolo. 40-0 Grande passante di Alcaraz, in spaccata. 30-0 Servizio, volèe bassa e punto. 15-0 Servizio vincente Alcaraz. 3-1 Evita lo 0-6 De Minaur e prova a rimanere vivo. 40-30 Gratuito di rovescio, Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it

In questa partita degli Australian Open 2026, Alcaraz conquista un vantaggio di 3-0 contro De Minaur.

L'incontro tra Alcaraz e De Minaur agli Australian Open 2026 prosegue con lo spagnolo in vantaggio.

Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz Highlights | Nitto ATP Final 2025 Final

