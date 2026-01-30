LIVE Alcaraz-Zverev 6-4 7-6 6-7 4-4 Australian Open 2026 in DIRETTA | lo spagnolo rimonta da 15-40

Alcaraz e Zverev continuano a darsi battaglia negli Australian Open 2026. Dopo tre set, il match è ancora aperto, con lo spagnolo che ha appena rimontato da una situazione difficile e ora conduce 4-4 nel quarto set. Alcaraz ha vinto il gioco al centro, spingendo il pubblico a incitarlo mentre cerca di mettere pressione all’avversario. La partita resta aperta e ogni punto può cambiare le sorti dello scontro tra i due tennisti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-4 Gioco Alcaraz: prima al centro e palla corta per lo spagnolo che continua ad incitare il pubblico. 40-30 Prima al centro e rovescio lungolinea vincente 30-30 Lungo il dritto di Zverev sul buon colpo incrociato in uscita dal servizio di Alcaraz. 15-30 In rete il rovescio di Zverev 0-30 Lungo il rovescio di Alcaraz. Lo spagnolo ha ritrovato un po’ di intensità da fondo e Zverev di contro ha ricominciato a trovare dei buoni angoli da fondo. 0-15 Lungo il dritto in uscita dal servizio di Alcaraz. 3-4 Gioco Zverev: prima vincente del tedesco che continua la gara di testa in questo set. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, 7-6, 6-7, 4-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: lo spagnolo rimonta da 15-40 Approfondimenti su Alcaraz Zverev LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: lo spagnolo vince il 1° set Dopo aver vinto il primo set 6-4, Alcaraz si prende il vantaggio nel match degli Australian Open 2026. LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, 7-6, 1-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: lo spagnolo si salva in apertura di 3° set Alcaraz e Zverev si sfidano sotto gli occhi degli spettatori all’Australian Open 2026. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Sinner-Alcaraz: gli highlights della finale di Torino | ATP Finals Ultime notizie su Alcaraz Zverev Argomenti discussi: Australian Open in diretta: Alcaraz problemi muscolari, terzo set a Zverev (6-4, 7-6, 6-7, 4-5); LIVE Alcaraz-Zverev 6-4 7-6 6-7 4-5: due ace di fila per Sascha, che lotta nel 4° set; Alcaraz-Zverev 2-1 LIVE: lo spagnolo in ripresa; LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, 7-6, 6-7, 3-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: lo spagnolo rimonta da 15-40. Alcaraz-Zverev LIVE, semifinale Australian Open: Carlos avanti di due set 6-4 7-6Partita molto combattuta con il numero uno al mondo che adesso ha due set di vantaggio. Chi vince sfida in finale Sinner o Djokovic ... corrieredellosport.it LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, 7-6, 6-7, 4-5, Australian Open 2026 in DIRETTA: lo spagnolo serve per rimanere nel 4° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Prima al centro e rovescio lungolinea vincente 30-30 Lungo il dritto di Zverev sul buon colpo incrociato ... oasport.it Alcaraz ha chiesto un medical timeout per un problema di crampi. Lo spagnolo è avanti due set ed è 5-4, servizio Zverev, nel terzo parziale. x.com Segui con Ubitennis le semifinali maschili dell'Australian Open. Alle 04.30 Alcaraz-Zverev, alle 9 Sinner-Djokovic - facebook.com facebook

