LIVE Alcaraz-Zverev 6-4 7-6 6-7 6-7 2-4 Australian Open 2026 in DIRETTA | il tedesco si salva e consolida il break

L’incontro tra Alcaraz e Zverev agli Australian Open 2026 si sta trasformando in una battaglia lunga e intensa. Dopo tre set molto equilibrati, i due si sono trovati spesso a scambiare punto su punto. Zverev si è salvato da un momento difficile, rispondendo bene e mantenendo il servizio. Per ora, il tedesco ha conquistato due giochi consecutivi e ha consolidato il suo break, avvicinandosi alla fine del match. La partita continua a offrire colpi di scena e tensione, con i giocatori che non mollano.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Zverev colpisce male il dritto che termina in corridoio 2-4 Gioco Zverev: lunga la risposta di rovescio di Alcaraz. A-40 Splendida accelerazione dal centro con il dritto per il tedesco, che poi finta fino all’ultimo il contropiede per poi giocare in lungolinea. Scambio durissimo di 17 colpi e per larghi tratti condotto per vie centrali 40-40 Il dritto a sventaglio di Alcaraz sbatte sul nastro e termina in corridoio 30-40 Risposta fulminea di Alcaraz che impatta benissimo il dritto e trova il vincente. È una bolgia la Rod Laver Arena, tutta schierata con lo spagnolo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 2-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: il tedesco si salva e consolida il break Approfondimenti su Australian Open LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 1-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: il tedesco si salva in un game fiume Il match tra Alcaraz e Zverev agli Australian Open 2026 è ancora aperto. LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, 0-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: il tedesco si salva in apertura di 2° set Alcaraz e Zverev si affrontano negli ottavi di finale agli Australian Open 2026. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Australian Open Argomenti discussi: LIVE Alcaraz-Zverev 6-4 7-6 6-7 5-6: senza break nel 4° set; Alcaraz-Zverev 2-1 LIVE: lo spagnolo in ripresa; Alcaraz-Zverev LIVE, semifinale Australian Open: Carlos avanti due set a uno; Australian Open LIVE: Alcaraz-Zverev 2-1, Carlos gioca da fermo. Zverev ne approfitta. LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 2-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: lo spagnolo resta in scia nel 5° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Prima ad uscire vincente. 2-3 Gioco Alcaraz: demi-volee vincente dell'iberico che vince un game complicato ... oasport.it Alcaraz-Zverev LIVE, semifinale Australian Open: Carlos avanti due set a unoAlcaraz insegue la sua prima finale agli Australian Open: sulla sua strada c'è Alexander Zverev finalista lo scorso anno. Chi vince sfida il vincente tra Sinner e Djokovic. Primo set molto equilibrato ... msn.com Furia Zverev per il medical time out di #Alcaraz: la frase detta all’arbitro, poi protesta in tedesco x.com Alcaraz ha problemi fisici e Zverev esplode in diretta tv. Lo sfogo è plateale - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.