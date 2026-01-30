LIVE Alcaraz-Zverev 6-4 7-6 6-7 6-7 1-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | il tedesco si salva in un game fiume

Il match tra Alcaraz e Zverev agli Australian Open 2026 è ancora aperto. Dopo aver vinto il primo set, lo spagnolo ha perso due tie-break e ora si trova sotto nel quinto parziale con il tedesco avanti 3-1. Zverev si salva in un game lunghissimo, dopo aver rischiato di perdere il servizio. La partita continua a regalare emozioni e colpi di scena.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Pizzica la riga il rovescio in uscita dal servizio dello spagnolo. 40-40 Serve&volley di Alcaraz. Zverev risponde con il rovescio lungolinea e lo spagnolo colpisce male la stop volley 40-30 Servizio al corpo e rovescio vincente dal centro del campo di Alcaraz. 30-30 In rete il dritto di Zverev. Brutto errore del tedesco, scarico al momento dell’impatto su una palla centrale. 15-30 PASSAAAAA!! Zverev arriva in corsa sulla palla, impatta benissimo il passante di dritto, giocandolo quasi senza effetto, ed infila Alcaraz con l’incrociato. 15-15 Incrocia bene Zverev che costringe Alcaraz all’errore di rovescio 15-0 Il tedesco perde il controllo del rovescio 1-3 Gioco Zverev: in rete il dritto di Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 1-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: il tedesco si salva in un game fiume Approfondimenti su Alcaraz Zverev LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, 0-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: il tedesco si salva in apertura di 2° set Alcaraz e Zverev si affrontano negli ottavi di finale agli Australian Open 2026. LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, 2-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: il tedesco si salva in apertura di 2° set Inizia il secondo set con Zverev che si salva da un momento difficile. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Alcaraz Zverev Argomenti discussi: LIVE Alcaraz-Zverev 6-4 7-6 6-7 5-6: senza break nel 4° set; Alcaraz-Zverev 2-1 LIVE: lo spagnolo in ripresa; LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, 7-6, 6-7, 3-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: lo spagnolo rimonta da 15-40; Alcaraz-Zverev LIVE, semifinale Australian Open: Carlos avanti due set a uno. LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 1-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: break in apertura di 5° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Prima alla T che pizzica la riga. In rete la risposta di Alcaraz. 40-A Zverev arriva bene sulla smorzata e ... oasport.it Alcaraz-Zverev LIVE, semifinale Australian Open: Carlos avanti due set a unoAlcaraz insegue la sua prima finale agli Australian Open: sulla sua strada c'è Alexander Zverev finalista lo scorso anno. Chi vince sfida il vincente tra Sinner e Djokovic. Primo set molto equilibrato ... msn.com Furia Zverev per il medical time out di #Alcaraz: la frase detta all’arbitro, poi protesta in tedesco x.com Alcaraz ha problemi fisici e Zverev esplode in diretta tv. Lo sfogo è plateale - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.