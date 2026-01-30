LIVE Alcaraz-Zverev 6-4 0-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | il tedesco si salva in apertura di 2° set

Alcaraz e Zverev si affrontano negli ottavi di finale agli Australian Open 2026. Dopo il primo set vinto dallo spagnolo, il tedesco si salva subito nel secondo, che è appena iniziato. Zverev ha risposto con un servizio rapido a 193 kmh, portando il punteggio sull’1-0 nel secondo set. La partita è ancora aperta e i tifosi restano incollati alle loro sedie, aspettando i prossimi scambi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 CHE PRIMA!! Servizio ad uscire a 193 kmh che pulisce la riga. 0-15 Zverev accelera con il rovescio dal centro. In rete il back dello spagnolo Al servizio Carlos Alcaraz Zverev ha avuto bisogno di 10 minuti per vincere il primo game del set. Gioco importantissimo per il tedesco che ha resistito alle prime vere accelerazioni da fondo di Alcaraz, alzando a sua volta il livello 0-1 Gioco Zverev: prima ad uscire vincente per il tedesco. A-40 Servizio e dritto per Zverev Game che dura da oltre 9 minuti. Più scorre il cronometro più questo gioco diventa fondamentale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, 0-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: il tedesco si salva in apertura di 2° set Approfondimenti su Alcaraz Zverev LIVE Musetti-Collignon 4-6, 2-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro si salva in apertura di secondo set Segui in tempo reale l’incontro tra Musetti e Collignon agli Australian Open 2026. LIVE Alcaraz-Zverev, Australian Open 2026 in DIRETTA: spagnolo favorito, tedesco per stupire Questa mattina gli Australian Open 2026 entrano nel vivo con la prima semifinale tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Alcaraz Zverev Argomenti discussi: LIVE Alcaraz-Zverev 1-0, in semifinale degli Australian Open. Carlos vince il 1° set 6-4; LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: lo spagnolo vince il 1° set; Alcaraz-Zverev, il risultato LIVE della semifinale; Semifinali: Scontro tra Titani, chi sopravviverà sul cemento di Melbourne? In campo Alcaraz e Zverev. LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, 0-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: il tedesco si salva in apertura di 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Servizio e dritto per Zverev Game che dura da oltre 9 minuti. Più scorre il cronometro più questo gioco ... oasport.it Alcaraz-Zverev agli Australian Open, il risultato in diretta live della partitaCarlos Alcaraz va a caccia della prima finale in carriera agli Australian Open: di fronte c'è Sascha Zverev, finalista a Melbourne Park un anno fa. Il bilancio nei precedenti è 6-6. Di seguito il ... sport.sky.it Segui con Ubitennis le semifinali maschili dell'Australian Open. Alle 04.30 Alcaraz-Zverev, alle 9 Sinner-Djokovic - facebook.com facebook Results for " LIVE Australian Open: nella notte Zverev-Tien. Alcaraz contro De Minaur alle 10.30 x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.