LIVE Alcaraz-Zverev 6-4 7-6 1-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | lo spagnolo si salva in apertura di 3° set

Alcaraz e Zverev si sfidano sotto gli occhi degli spettatori all’Australian Open 2026. Dopo due set combattuti, lo spagnolo riesce a salvarsi all’inizio del terzo, con il punteggio che segna 1-1. La partita continua ad alti ritmi, con scambi intensi e qualche errore che potrebbe fare la differenza. Per ora, il match resta aperto e incerto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Lento in risposta Zverev 30-0 In corridoio il tentativo disperato con il rovescio lungolinea di Zverev 15-0 Ace! 1-1 Gioco Zverev: in rete l'accelerazione di dritto di Alcaraz. 40-30 Regalo di Zverev che a campo aperto decide di non giocare uno smash ma una smorzata a metà campo che rimette nello scambio Alcaraz, il quale al termine di un gioco di volo trova un buon lob in allungo su cui Zverev fallisce la volee alta. 40-15 Servizio e dritto per Zverev 30-15 Profonda la risposta di Alcaraz che ruba il tempo al tedesco. 30-0 In corridoio il dritto inside-in di Alcaraz.

