LIVE Alcaraz-Zverev 6-4 7-6 2-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | lo spagnolo si salva in apertura di 3° set
Alcaraz riesce a salvarsi e si mantiene in partita contro Zverev, mentre il punteggio segna 6-4, 7-6, 2-1. Lo spagnolo vince il gioco con una smorzata dopo aver servito, aprendo il terzo set in modo positivo. La sfida continua a essere combattuta e il pubblico resta incollato ai match in diretta dall’Australian Open 2026.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Gioco Alcaraz: smorzata vincente in uscita dal servizio. Zverev risponde lontanissimo e viene costantemente punito dallo spagnolo. 40-0 Lento in risposta Zverev 30-0 In corridoio il tentativo disperato con il rovescio lungolinea di Zverev 15-0 Ace! 1-1 Gioco Zverev: in rete l’accelerazione di dritto di Alcaraz. 40-30 Regalo di Zverev che a campo aperto decide di non giocare uno smash ma una smorzata a metà campo che rimette nello scambio Alcaraz, il quale al termine di un gioco di volo trova un buon lob in allungo su cui Zverev fallisce la volee alta. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondimenti su Alcaraz Zverev
Ultime notizie su Alcaraz Zverev
