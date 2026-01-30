LIVE Alcaraz-Zverev 1-2 Australian Open 2026 in DIRETTA | si parte! Inizia la prima semifinale

Alcaraz e Zverev scendono in campo per la prima semifinale degli Australian Open 2026. Dopo un inizio equilibrato, Zverev conquista il secondo game e si porta avanti 2-1, dimostrando già una buona solidità al servizio. Alcaraz cerca di reagire, puntando sul dritto per mettere in difficoltà il tedesco, ma al momento il match è aperto e promette grande spettacolo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Prima ad uscire vincente. Chiara la strategia al servizio di Alcaraz che in battuta sta cercando spesso il dritto del tedesco 1-2 Gioco Zverev: servizio e dritto per il tedesco. 40-0 Profondo il rovescio in uscita dal servizio di Zverev che reagisce bene sulla risposta aggressiva di Alcaraz e forza l'errore dello spagnolo 30-0 Lungo il dritto di Alcaraz. 15-0 Prima ad uscire vincente 1-1 Gioco Alcaraz: ace! Il secondo del game per lo spagnolo. 40-30 Zverev spinge con la risposta di dritto sulla seconda dello spagnolo che perde il controllo del dritto in uscita dal servizio 40-15 Di poco lungo il dritto di Alcaraz.

