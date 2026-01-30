LIVE Alcaraz-Zverev 0-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | si parte! Inizia la prima semifinale

Inizia la semifinale degli Australian Open 2026. Alcaraz serve per il primo punto, ma Zverev prende subito il comando con un dritto a sventaglio che finisce in corridoio. Il tennista tedesco conquista il primo gioco e si porta avanti 1-0. La partita è appena cominciata, i primi scambi sono intensi e i colpi di scena non mancheranno.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Ace! Al servizio Carlos Alcaraz 0-1 Gioco Zverev: in corridoio il dritto a sventaglio dello spagnolo. 40-30 Lungo il rovescio lungolinea in uscita dal servizio 40-15 Servizio al centro per il tedesco, che accelera con il rovescio incrociato e chiude con la volee in controtempo 30-15 Prima ad uscire in slice. Larga la risposta in allungo di Alcaraz. 15-15 Vola via il dritto lungolinea di Zverev, che subito aveva tentato il cambio con il rovescio lungolinea guadagnando l’inerzia dello scambio 15-0 Prima al centro vincente. Al servizio Alexander Zverev PRIMO SET 4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Zverev 0-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: si parte! Inizia la prima semifinale Approfondimenti su Alcaraz Zverev LIVE Alcaraz-Zverev 0-0, Australian Open 2026 in DIRETTA: si parte! Inizia la prima semifinale Inizia la prima semifinale degli Australian Open 2026. LIVE Alle 4.30 Alcaraz-Zverev, la prima semifinale degli Australian Open La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Alcaraz Zverev Argomenti discussi: LIVE Alcaraz-Zverev, si gioca la prima semifinale degli Australian Open; LIVE Alcaraz-Zverev, Australian Open 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via, si decide il primo finalista; Semifinali: Scontro tra Titani, chi sopravviverà sul cemento di Melbourne?; LIVE! ALCARAZ-DE MINAUR, CHI RAGGIUNGE ZVEREV IN SEMIFINALE ALL'AUSTRALIAN OPEN 2026? DIRETTA E AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE. LIVE Alcaraz-Zverev 0-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: si parte! Inizia la prima semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Servizio al centro per il tedesco, che accelera con il rovescio incrociato e chiude con la volee in ... oasport.it LIVE Alcaraz-Zverev, si gioca la prima semifinale degli Australian OpenA Melbourne va in scena una grande sfida: il tedesco e lo spagnolo si affrontano per la tredicesima volta in carriera ... gazzetta.it Sei pari i precedenti tra il n. 1 del mondo Carlos Alcaraz e il n. 3 Alexander Zverev. Lo spagnolo non ha ancora ceduto un set ed è a due vittorie dal Career Grand Slam. La stessa distanza separa il tedesco dall'agognato primo trofeo in un Major - facebook.com facebook #Alcaraz- #Zverev, semifinale #AustralianOpen: orario, quando si gioca e dove vederla in tv x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.