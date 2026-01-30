LIVE Alle 4.30 Alcaraz-Zverev la prima semifinale degli Australian Open

Alle 4.30 si gioca la prima semifinale degli Australian Open, con Alcaraz e Zverev pronti a sfidarsi per la tredicesima volta in carriera. La partita si annuncia intensa, con i due atleti che cercano di mettersi in vantaggio in un match che promette spettacolo. Gli appassionati sono già incollati alla tv, aspettando il fischio d'inizio di questa sfida cruciale.

Gli H2H tra Alcaraz e Zverev parlando di una rivalità in assoluto equilibrio: 6-6 i precedenti. Questo sarà il secondo incontro tra i due agli Australian Open dopo quello nei quarti di finale dell'edizione 2024, quando a vincere fu il tedesco. 2-2 i precedenti negli Slam, con l'ultimo incontro risalente sempre al 2024, ma nella finale del Roland Garros, con Alcaraz vincente. Sarà il tredicesimo incontro della loro rivalità, il primissimo in una semifinale Slam. Il numero 3 del mondo ha affrontato un percorso più accidentato di quello di Alcaraz, lasciando per strada 4 set in tutto il torneo, senza però mai andare al quinto set. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La decima giornata al Melbourne Park ha visto alcune delle principali sfide degli Australian Open, con Zverev che si qualifica per la terza semifinale consecutiva e Sabalenka che domina Jovic.

La decima giornata al Melbourne Park presenta i quarti di finale del tabellone maschile.

