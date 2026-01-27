LIVE Alcaraz-De Minaur 7-5 6-2 6-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | spagnolo per la prima volta in semifinale ora il livello si alza!

In questa diretta aggiornata, si è conclusa la partita tra Alcaraz e De Minaur, con il primo che si è qualificato per la sua prima semifinale agli Australian Open. La sfida si è conclusa con un punteggio di 7-5, 6-2, 6-1, confermando il livello crescente del giovane tennista spagnolo. Segui le prossime sfide di questo torneo per rimanere aggiornato sulle ultime novità.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la Diretta LIVE della sfida di quarti di finale tra Alcaraz e De Minaur, nessuna srpresa: iberico in semifinale a Melbourne per la prima volta. Un saluto sportivo! 2h15? di match in cui Alcaraz ha servito il 58% di prime ottenendo il 77% di punti, 54% con la seconda. De Minaur si ferma al 38% con la seconda e al 59% con la prima. Sono ben 32 i gratuiti dell'iberico (16 nel primo set) contro i 29 dell'aussie. 12:47 De Minaur ancora bocciato, troppo leggero d'animo l'aussie. Non riesce mai a mettere insieme un parziale dall'inizio alla fine contro i grandi.

