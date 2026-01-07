Evasione Imu maxi operazione del Comune | accertati oltre 14 milioni da recuperare

Il Comune di Agrigento ha avviato un’operazione di recupero dell’evasione dell’Imu, finalizzata a recuperare oltre 14 milioni di euro. Questa iniziativa mira a garantire maggiore equità fiscale e a sostenere le finanze comunali. L’intervento riguarda verifiche e accertamenti sulle proprietà soggette all’imposta, rafforzando l’azione di contrasto all’evasione fiscale e assicurando un utilizzo più efficace delle risorse pubbliche.

Il Comune di Agrigento ha formalizzato un'operazione di recupero dell'evasione Imu per un importo complessivo superiore a 14 milioni di euro. A certificarlo è una determina del settore Patrimonio e tributi con cui vengono accertate le entrate derivanti dagli avvisi notificati nel corso del 2025.

