L' Irpinia piange Michelangelo Ciarcia storico esponente del Partito Democratico

L’Irpinia si sveglia con la triste notizia della morte di Michelangelo Ciarcia, figura storica del Partito Democratico e punto di riferimento a Venticano. Ciarcia è venuto a mancare improvvisamente, lasciando un vuoto nel mondo politico locale. La sua scomparsa ha colpito amici, colleghi e cittadini che lo avevano conosciuto come un uomo impegnato e appassionato. La comunità si prepara a ricordarlo con rispetto e gratitudine.

È scomparso improvvisamente Michelangelo Ciarcia, storico esponente del Partito Democratico e riferimento politico di Venticano. La notizia, riferita a un malore improvviso, ha rapidamente suscitato cordoglio nell'ambito politico locale.Ciarcia aveva ricoperto per lungo tempo il ruolo di tesoriere del Partito Democratico di via Tagliamento, incarico attraverso il quale aveva consolidato la sua presenza all'interno della struttura organizzativa del partito. Nel 2020 era stato candidato alle elezioni regionali, confermando il suo impegno politico a livello territoriale. Negli ultimi anni aveva assunto la guida di Alto Calore Servizi, l'azienda idrica della provincia, nel delicato periodo precedente il concordato.

