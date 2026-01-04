Consigliere e assessore comunale per 15 anni è morto uno storico esponente del Partito Repubblicano

Oggi si è spento a 82 anni Marcello Rivizzigno, figura di rilievo del Partito Repubblicano Italiano di Forlì. Consigliere e assessore comunale per quindici anni, Rivizzigno ha dedicato gran parte della sua vita al servizio pubblico e alla comunità locale. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il panorama politico e civile della città.

E' morto oggi, domenica, a 82 anni Marcello Rivizzigno, storico esponente del Partito Repubblicano Italiano di Forlì. La morte è sopraggiunta alle 14,30. Marcello Luciano Rivizzignoè stato un dirigente storico del Partito Repubblicano forlivese, tutt'ora Presidente del Consiglio Regionale del Pri.

