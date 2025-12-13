Partito Democratico d’Irpinia | al via la stagione congressuale
Prende il via la stagione congressuale del Partito Democratico d’Irpinia, segnando l'inizio di un percorso che coinvolgerà le città e la provincia. Un momento importante per il partito locale, che si prepara a rinnovare le proprie cariche e a rafforzare il ruolo nel panorama politico regionale.
Avellino – Prende ufficialmente il via l’iter che porterà alla celebrazione dei congressi cittadini e del congresso provinciale del Partito Democratico d’Irpinia. Nella giornata di ieri si è insediata la Commissione Provinciale per il Congresso, organismo chiamato a garantire il corretto. Avellinotoday.it
Oggi il Partito Democratico della Toscana era al fianco della CGIL e delle migliaia di persone scese in piazza contro una manovra di bilancio ingiusta. Una mobilitazione che denuncia un Paese dove chi lavora e chi è in pensione ha pagato 25 miliardi di tasse - facebook.com facebook
?Assemblea nazionale del Partito Democratico ift.tt/EYOx8tJ #evento #takethedate x.com