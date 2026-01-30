La società farmaceutica americana Life Biosciences ha ottenuto il via libera per avviare i test su un nuovo farmaco che punta a prolungare la vita. La sperimentazione umana parte, ma il progetto solleva già molte domande sulla possibilità di raggiungere l’immortalità. La notizia arriva dalla rivista Technology Review del Mit di Boston, che ha dato l’annuncio. Ora si aspetta di vedere se i risultati saranno davvero rivoluzionari o se resteranno solo teoria.

La Technology Review, rivista del prestigioso Mit di Boston, ci informa che la società farmaceutica Life Biosciences ha appena ottenuto il via libera per la sperimentazione umana del primo farmaco che ringiovanisce le cellule. Non si tratta di uno dei tanti prodotti antirughe e nemmeno di un elisir di lunga vita. Il farmaco si chiama ER-100 e punta davvero a riportare le cellule invecchiate allo stato iniziale, ma solo in alcuni punti specifici del corpo umano. Al momento verrà testato come cura per il glaucoma dell’occhio, una malattia che si aggrava con l’età aumentando la pressione sanguigna intraoculare fino a danneggiare il nervo ottico e alla cecità. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - L’immortalità a pezzi

Approfondimenti su Life Biosciences

Miliardari di tutto il mondo investono milioni di dollari per cercare di vivere per sempre.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Renegade Immortal Preview [MULTI SUB]

Ultime notizie su Life Biosciences

Argomenti discussi: L’ascesa del geniale Mozart; Pagelle MasterChef: Cannavacciuolo torturato (7), due di picche a Jonny (5), l'ego di Franco (3), Iolanda immortale (8).

Xi-Putin e l'immortalità umana. Telmo Pievani: C'è un limite strutturale a 120 anni: non basta cambiare i pezziXi Jinping e Vladimir Putin, due degli uomini più potenti della Terra, salgono sulla Porta di Tienanmen, dove hanno assistito alla parata militare per celebrare gli 80 anni della fine della Seconda ... huffingtonpost.it

Alla ricerca dell’immortalità: tra biotecnologia, potere e fragilità umanaNei giorni scorsi, un microfono indiscreto ha catturato a Pechino una conversazione informale tra Vladimir Putin e Xi Jinping durante la parata della vittoria. I due leader, commentando i progressi ... agensir.it

Il Cavaliere Oscuro rifulge di una luce quasi mitologica. Secondo capitolo della trilogia di Christopher Nolan, ancora oggi il film è ritenuto capace di ridisegnare il genere supereroistico. C’è la corsa contro il tempo di un eroe che cerca di tenere insieme i pezzi - facebook.com facebook