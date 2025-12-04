Sognando l’immortalità | i segreti di un blood concierge

È il «guru del sangue» di star e super rich: per la prima volta Niko Argento ci apre le porte di un mondo (e di un business) fatto di cellule staminali, infusioni di vitamine, plasma. dove la ricetta, su misura, è a metà strada tra l’esperimento scientifico e lo status symbol. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Sognando l’immortalità: i segreti di un blood concierge

