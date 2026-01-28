L’ultima frontiera dei miliardari è la corsa all’immortalità

Miliardari di tutto il mondo investono milioni di dollari per cercare di vivere per sempre. La corsa all’immortalità si fa sempre più concreta, con aziende e ricercatori che spingono avanti progetti ambiziosi. In Italia, il nuovo numero di Linkiesta Etc approfondisce questa tendenza, disponibile in edicola a Milano, Roma, negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. È una sfida che coinvolge scienza, tecnologia e desiderio di lasciare un segno che dura oltre la vita.

Questo è un articolo del nuovo numero de Linkiesta Etc dedicato al tema delle identità. Nel cuore della California, tra laboratori hi-tech e cliniche futuristiche, si sta combattendo una guerra contro il tempo. Non a caso, è proprio lì che lo scorso dicembre Peter Diamandis, 64enne ingegnere, medico e imprenditore statunitense, nonché pioniere di fama internazionale, è salito sul palco del californiano Buck Institute for Research on Aging per parlare di longevità: « È un problema di hardware o di software e saremo in grado di risolverlo! », ha preannunciato.

