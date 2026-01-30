Limitazioni alla viabilità sui ponti Balbis e Umberto I a Torino | cosa cambia il 2 e il 4 febbraio

A Torino, i ponti Balbis e Umberto I hanno visto aumentare i problemi di sicurezza. I tronchi e i materiali legnosi si sono accumulati contro le pile, trascinati dalla corrente del Po. Per questo, il Comune ha deciso di limitare la viabilità sui due ponti il 2 e il 4 febbraio. Le restrizioni sono state annunciate per evitare rischi e garantire la sicurezza di chi attraversa la zona.

A Torino tronchi e materiali legnosi si sono accumulati contro le pile dei ponti Balbis e Umberto I, trascinati dalla corrente del fiume Po. Per la rimozione del materiale sono previsti due interventi di pulizia, finalizzati a garantire la sicurezza dei manufatti, che inizieranno il 2 febbraio. I lavori saranno effettuati dal settore ponti e vie d'Acqua della Città con il supporto dei vigili del fuoco. Per consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza, saranno introdotte alcune limitazioni alla viabilità. Nella giornata di lunedì 2 febbraio, nella fascia oraria compresa tra le 9.

