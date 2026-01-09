Nuovo policlinico Umberto I | come cambia l' ospedale e cosa accadrà durante i lavori

Il nuovo Policlinico Umberto I sta per essere rinnovato: i lavori sono previsti entro l’anno, con avvio dei cantieri nel 2027. La conclusione stimata è prevista intorno al 2030, salvo eventuali imprevisti. Questa riqualificazione mira a modernizzare l’ospedale, migliorando servizi e strutture per garantire un’assistenza più efficiente ai cittadini. Seguiranno aggiornamenti sui progressi e sui tempi di realizzazione del progetto.

L'affidamento dei lavori entro l'anno, la partenza dei cantieri nel 2027 e una possibile data di fine, al netto di intoppi, nel 2030. È la tabella di marcia che dovrebbe dotare Roma di un policlinico, l'Umberto I, nuovo di zecca.Ma come cambierà, nel dettaglio, la struttura e come si farà a far.

Umberto I, restyling al via: ecco il nuovo progetto (da 1 miliardo). Alcuni edifici saranno demoliti e ricostruiti - Parterre delle grandi occasioni, l'Aula Magna della Sapienza, un grande tappeto sul proscenio: il nuovo Policlinico Umberto I debutta così, in grande stile. ilmessaggero.it

Umberto I, come sarà il nuovo policlinico pronto nel 2031: spazi verdi e 120 posti letto in più - Presentato il progetto per il rinnovamento del Policlinico Umberto I di Roma: un nuovo lungo edificio su viale dell'Università e lavori per un miliardo ... fanpage.it

Svelato il progetto per il nuovo Policlinico Umberto I: la Sapienza disegna una “città-giardino” tra sanità, ricerca e università - facebook.com facebook

Oggi presentiamo il progetto del nuovo Policlinico Umberto I. Dopo oltre 25 anni di complessità e rinvii, arriva finalmente un risultato concreto per valorizzare l’eccellenza del policlinico più antico d’Italia. Approfondisci qui instagram.com/p/DTQk21gjKkI/… x.com

