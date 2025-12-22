Con i volti coperti da passamontagna, armati di machete, bastoni, pietre e con un cane di grossa taglia, hanno accerchiato due 20enni e, dopo averli aggrediti, li hanno rapinati. L’episodio, che risalirebbe a qualche giorno fa, si è consumato in via Aldo Moro, il cuore pulsante del quartiere fermano di Lido Tre Archi. Erano da poco passate le 21 quando i cinque malviventi incappucciati, presumibilmente giovani, sono entrati in azione per mettere a segno la rapina: hanno atteso il momento propizio e, incuranti degli altri passanti, hanno circondato le due vittime. Per spaventarle hanno aizzato contro di loro un cane di grossa taglia, poi sono passati all’azione e hanno tirato fuori machete, bastoni e pietre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Violenza a Lido Tre Archi. Con machete e bastoni rapinano due ventenni

Leggi anche: Accerchiano 2 ragazzi, armati di machete e bastoni li rapinano: è caccia alla banda

Leggi anche: Droga, pusher bloccati in A14. Il carico arrivava da Lido Tre Archi

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Accerchiano e aggrediscono due ragazzi a Lido Tre Archi: caccia aperta alla banda; Accerchiano 2 ragazzi, armati di machete e bastoni li rapinano: è caccia alla banda.

Fermo, una panchina rossa a Lido Tre Archi. Il vicesindaco Torresi: «Mi auguro sia l'ultima. Mi vergogno come uomo di dover essere qui» - La bellezza contro la violenza”, è stato una delle attività del progetto “Educazione alla legalità – iniziative di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”, che rientrano nelle ... corriereadriatico.it

Accoltellato e ustionato con l'olio, la faida di Tre Archi con due clan in guerra per le piazze di spaccio - Sullo sfondo un’area, quella di Lido Tre Archi, in cui stanno cambiando gli equilibri di potere per il controllo del ... corriereadriatico.it

Fermo, uomo aggredito in casa con una bombola del gas - Ancora violenza legata al controllo dello spaccio di sostanze stupefacenti, a Lido Tre Archi. ilrestodelcarlino.it

Proloco Lido di Venezia - Pellestrina - facebook.com facebook